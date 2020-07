Sanremo: concerto della Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori 'Note Libere' nella splendida cornice di villa Ormond

Concerto della Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori 'Note Libere' nella splendida cornice di Villa Ormond. Il primo dopo la lunga sospensione dovuta all'emergenza Covid.



Il programma prevedeva esclusivamente brani solistici con l’accompagnamento orchestrale proprio per valorizzare i giovani talenti dell’Orchestra attraverso dei brani particolarmente impegnativi.

“È stata una serata bella ed emozionante in una location davvero mozzafiato - dichiara ai nostri microfoni l'assessore alla Cultura, Silvana Ormea - questi ragazzi sono un orgoglio per tutti gli amanti della musica e vederli suonare insieme a villa Ormond è stato un privilegio”.

Il programma:

Vivaldi: Concerto in sol maggiore per flauto e orchestra.

Flauto solista: Aurora Pulinetti



Marco Orazio Vallone: Na-na per pianoforte e orchestra.

Pianoforte solista: Giorgia Garabello



Vivaldi: Le quattro stagioni.

La Primavera

Violino solista: Milana Zinatullina

L’Estate

Violino solista: Anna Odobashi

L’Autunno

Violino solista: Valeria Zinatullina

L’Inverno

Violino solista: Min Wei



Vivaldi: Concerto in la minore per due violini e orchestra.

Violini solisti: Lisa Sasso e Elisabetta Cresta



Note Libere nasce a Sanremo nel 2013. L’Orchestra si è esibita in Italia (in provincia di Imperia e di Savona, a Genova, Ferrara, Bologna, Cremona eccetera) e in Francia. Ha partecipato al Premio Tenco 2017 al Teatro Ariston di Sanremo al fianco del cantante Giuliano Sangiorgi.

Recentemente l’Orchestra ha eseguito opere di notevole importanza e spessore artistico col Coro Troubar Clair: Sunrise Mass del compositore norvegese Ola IEILU, il Requiem di Gabriel Fauré e Septem Ultima Verba del compositore newyorkese Michael John Trotta esibendosi, in prima assoluta in Europa, sotto la bacchetta del compositore, a Napoli (alla Basilica di San Lorenzo Maggiore) e a Roma (alla Basilica Papale di San Paolo fuori le mura). Note Libere ha realizzato l’anno scorso una serie di Concerti nella Provincia di Imperia con l’Orchestra Giovanile della Comunità europea di Bruxelles durante la Settimana Santa.