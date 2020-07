Riva Ligure: questa sera in piazza Ughetto la commedia dialettale 'Ina man de giancu' della Compagnia Stabile Città di Sanremo

L'assessore al Turismo e manifestazioni Francesco Benza ricorda che l'ingresso allo spettacolo sarà gratuito e le persone interessate potranno accreditarsi all'ingresso o in alternativa se volessero prenotare anticipatamente dovranno recarsi, munite di documento di riconoscimento, presso il SEM, lo Spazio Espositivo Multimediale, sito nell’atrio del Palazzo Comunale. Oppure ancora, potranno riservare il proprio posto, inviando un mail a sem.rivaligure@gmail.com , corredato da carta d’identità o patente. Tutti gli spettatori dovranno indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento della seduta (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.



La commedia

Per accogliere il nuovo Parroco della Chiesa del Borgo è necessaria l’imbiancatura dei muri della Canonica, Zerman l’imbianchino si troverà in situazioni a dir poco imbarazzanti, per aver indossato per scherzo la tonaca da prete! Vicende consuete di rivalità tra i gestori della vita parrocchiale, esempi di scarso altruismo, prepotenze e vessazioni condurranno il ‘parco’ a diventare, con successo, moralizzatore della vita sociale, fino alla geniale trovata per uscire di scena e... dalla tonaca, soddisfatto di aver passato ‘una mano di bianco’ anche sulle debolezze umane.