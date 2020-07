Per ‘Grandi autori a casa tua’ online l'intervista con Angelo Pittro direttore di Lonely Planet Italia

È tempo di vacanza e anche di viaggi e la prof.ssa Francesca Rotta Gentile prosegue le conversazioni con due esperti d’eccezione Angelo Pittro direttore delle famose guide turistiche di Lonely Planet per l’Italia e ideatore di Ulisse Festival dal 28 al 30 agosto a Rimini, un festival tutto dedicato ai viaggi e con Dario Daniele docente dell’ Istituto Colombo di Sanremo, scrittore e anche grande viaggiatore. Dario Daniele nel suo libro “Io ti vedo” fornisce anche buoni spunti per riflettere sul viaggio “lontano” che può essere anche molto vicino.. una appassionata conversazione che ci fa viaggiare dall’ India ai Balzi Rossi, dalla Norvegia alle Alpi Liguri, dall’ Etiopia a Rimini, un grande omaggio a un paese unico e splendido come l’Italia e in particolare alla Liguria a cui Lonely Planet sta dedicando proprio in questo periodo una nuova guida turistica e in questi giorni ci sono gli autori in giro in incognito

Ecco pubblicata sul canale youtube “Grandi autori a casa tua” (QUI) e pagina facebook l’ intervista ad Angelo Pittro direttore delle famose guide turistiche di Lonely Planet per l’ Italia e ideatore di Ulisse Festival , un festival tutto dedicato ai viaggi.

La prossima ospite di Grandi autori a casa tua sarà Lia PIANO, figlia dell’ architetto e Senatore a vita Renzo Piano, direttrice della Fondazione Renzo Piano a Parigi e autrice del libro “ Planimetria di una famiglia felice” ed Bompiani. Rotta Gentile converserà insieme a Lia Piano e a Bianca Scaglione docente di lettere dell’ Istituto Colombo di Sanremo.

L’ iniziativa culturale è promossa da quattro comuni del ponente ligure : Cervo, Imperia, Sanremo e Sasso di Bordighera, nel video saranno trasmesse alcune belle immagini di Cervo, Imperia, Sanremo e il giardino di Irene Brina a Sasso, magnifici luoghi della LIGURIA proprio per una valorizzazione del turismo culturale e promozione delle nostre bellezze territoriali e da dodici scuole in rete.