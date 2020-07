Diano Marina: ieri l'incontro dei pittori russi con l'Amministrazione comunale, donato un quadro (Foto)

‘Mare, luce en plein air’ anche a Diano Marina. E’ arrivata ieri, infatti, la manifestazione pittorica che contraddistingue la stagione culturale del Ponente Ligure.

Arrivo mattiniero con l'incontro in Comune della allegra comitiva di pittori con il Sindaco Chiappori e la dottoressa Cristina Cellone, suggellando per il secondo anno la partecipazione del Comune di Diano Marina alla manifestazione. Il dono dell'associazione ‘Liguria Russia Sanremo Nice Cote d'Azur’ al comune è stato uno splendido dipinto ad olio del maestro russo Vikenty Lukiyanov, pittore di Ceboksary che ha soggiornato a Diano Marina l'anno scorso, realizzando uno splendido quadro che farà parte della collezione del Comune.

Il sindaco Giacomo Chiappori ha dimostrato grande apprezzamento per il regalo, chiaramente molto orgoglioso di vedere effigiata la cittadina in un quadro di tale raffinatezza artistica. La visita è servita e servirà a pubblicizzare Diano Marina, uno dei luoghi preferiti per le vacanze estive in riviera, con un milione di presenze turistiche l'anno, famosa in Europa da sempre.