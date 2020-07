Cervo: ieri il Festival di Musica da Camera in chiesa per il maltempo con il 'Paolo Fresu Trio' (Foto)

Per il 57° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo il Paolo Fresu Trio è stato il protagonista ieri (con due repliche) del concerto ‘Tempo di Chet’.

A causa delle avverse condizioni meteo, contrariamente al solito, l'evento ha avuto come location la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Il concerto ha visto l'esibizione di un Trio sorprendente, un dialogo a tre voci raffinato, di grande impatto emotivo e intellettivo composto del suono caldo e corposo e della mente vivida e creativa di Fresu, delle linee potenti e coinvolgenti del contrabbasso di Marco Bardoscia e del pianismo elegante e vibrante di Dino Rubino.

La serata si è svolta, come tutti gli appuntamenti del cartellone, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19. È stato attivato il servizio di accompagnamento curato dalla Croce d’Oro di Cervo. A partire da un’ora prima dello spettacolo e fino a fine serata, i volontari sono rimasti a disposizione in Piazza Castello, con mezzi adeguati, per agevolare l’accesso delle persone diversamente abili.

(Foto di Marcello Nan)