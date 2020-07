Arma di Taggia: stasera con il concerto della Sinfonica via ai festeggiamenti Sant'Erasmo, Laura Cane "Era importante donare un po' di serenità"

Stasera ad Arma di Taggia , con il concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo sul sagrato della Chiesa parrocchiale, si darà il via ai festeggiamenti per Sant'Erasmo .

Il concerto di quest'anno assume una veste particolare rispetto al passato come ci ha spiegato Laura Cane , presidente del consiglio comunale di Taggia con delega alla cultura: " Arma di Taggia, ha passato mesi difficili e come amministrazione abbiamo pensato che fosse importante donare un Sant'Erasmo sereno alla comunità. Infatti questa è una serata fortemente voluta da tutto il consiglio comunale".

Rispetto agli anni scorsi ci saranno alcune differenze. "Esattamente, l'area dello spettacolo verrà delimitata e si potrà accedere solo indossando la mascherina. Inoltre, ci saranno gli steward per accompagnare le persone al posto e fornire tutte le informazioni necessarie per vivere l'evento in sicurezza. Garantire questa serata è per noi una soddisfazione e un risultato importante perchè vogliamo tanto bene ad Arma di Taggia" - conclude Laura Cane.