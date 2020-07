È morto dopo quasi tre anni di coma Cristian Ambesi, 42enne all'epoca dell'incidente che nel dicembre del 2017 lo vide cadere con il proprio scooter all'interno di Porto Sole.

Molto conosciuto in città, Ambesi lavorava proprio all'interno dell'approdo turistico dove si è schiantato con il proprio scooter. La notizia della sua morte getta nello sconforto i molti amici e conoscenti che in tutti questi anni avevano sperato in una sua ripresa.