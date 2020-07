Imperia, archiviazione Scajola: "Siamo stati pronti a metterci la faccia e il sindaco ha spiegato la correttezza del suo operato"

“Prendiamo con favore la notizia della richiesta di archiviazione. Scajola ha scelto di spiegare, scelta difensiva condivisa, e siamo stati pronti a metterci la faccia. Claudio Scajola si è sottoposto all’interrogatorio peraltro senza aver avuto accesso agli atti con la trasparenza di chi sa di poter spiegare tutto e di non aver nulla da nascondere; questa scelta ha ‘pagato’ nel senso che abbiamo convinto i pm della correttezza dell’operato del sindaco ed era la circostanza cui tenevamo maggiormente”. L’avvocato Elisabetta Busuito, difensore del sindaco di Imperia, commenta con soddisfazione alla nostra testata la notizia relativa alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. L’anno scorso infatti l’ufficio, guidato da Alberto Lari, aprì un fascicolo iscrivendo nel registro degli indagati sia il primo cittadino che l'autista del comune Gianfranco Vece. I reati contestati erano, a vario titolo, truffa ai danni dello stato e peculato d’uso. Adesso il sostituto procuratore Luca Scorza Azzarà,ha chiesto al gip di archiviare l'indagine - ompiuta dalla Guardia di Finanza- che riguardava i viaggi che il sindaco avrebbe effettuato con l'auto di servizio, usufruendo dei rimborsi del comune, per recarsi agli aeroporti di Torino e Genova, da dove sarebbe poi partito in aereo per andare a Reggio Calabria dove era imputato nel processo 'Breakfast'. L’inchiesta sarebbe partita da un esposto. Ad oggi il mittente è rimasto sconosciuto.

La richiesta di archiviazione, avanzata dal pm, è dovuta al fatto che la Procura non sarebbe riuscita a dimostrare la truffa in quanto il sindaco avrebbe fornito tutte le giustificazioni relative ai viaggi, definite 'robuste' dagli stessi inquirenti. Inoltre, da quanto è emerso, il primo cittadino non avrebbe chiesto il rimborso per tutti gli spostamenti, ma solo per alcuni, e sono emerse testimonianze di persone che avrebbero incontrato Scajola a Roma per fini istituzionali, durante gli spostamenti contestati. Mentre per quanto riguarda la posizione dell'autista, Gianfranco Vece, difeso dal legale Carlo Fossati, l'archiviazione è stata richiesta perché è stato accertato che stesse eseguendo degli ordini di servizio, risultati essere legittimi. Scajola nel pieno delle indagini preliminari ha deciso di farsi interrogare senza sapere nulla degli atti contenuti nel fascicolo del pm. Un interrogatorio il suo, “al buio” poiché non aveva a disposizione alcun atto dell’inchiesta. Non sapeva infatti, chi avesse denunciato e soprattutto cosa. Ad oggi la situazione è ancora così poiché, solo all’esito di una eventuale archiviazione da parte del gip imperiese, gli indagati potranno avere accesso a tutti gli atti.