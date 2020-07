Arrestato a Sanremo ricercato francese accusato di traffico internazionale di stupefacenti

La Polizia, al termine di una serrata attività investigativa, ha arrestato un 27enne francese nei cui confronti pendeva un ordine di arresto ai fini dell’estradizione e della consegna alle autorità del proprio Paese.



L’uomo, ritenuto partecipe di un’organizzazione criminale attiva nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti, era ricercato da oltre tre anni ed è stato rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di Sanremo in un hotel del centro cittadino, dove si trovava in compagnia di una donna, sua connazionale e coetanea, denunciata perché trovata in possesso di una bomboletta spray antiaggressione del tipo non consentito in Italia in quanto contenente gas 'CS'.

L’arrestato è stato condotto nel carcere di Valle Armea, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.