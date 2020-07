Paese in festa per il nuovo murales della ASD Badalucco 2009 e Nicholas Deplano primo allenatore della Valle Argentina

Una giornata memorabile per la ASD Badalucco 2009 che oggi ha inaugurato il nuovo murales realizzato durante il lockdown e reso omaggio al giovanissimo allenatore Nicholas Deplano. Due momenti importanti per la realtà sportiva badalucchese che in 11 anni di attività ha assunto un ruolo di spicco, oltrepassando anche i confini della valle Argentina, facendosi conoscere a livello provinciale e regionale.



I lavori per il murales e intorno al campo sono iniziati in aprile e hanno visto il coinvolgimento di più persone. "Durante questo periodo di stop dettato dal Coronavirus, l’Asd Badalucco non si è fermata e ha “approfittato” del momento per risanare la parete del campo sportivo comunale. - ci racconta Giampiero Boeri della ASD Badalucco 2009 - La ditta dello sponsor e dirigente, Mirea Cristi, a titolo gratuito ha provveduto al rinfresco e al risanamento del campo, inserendo una nuova rete plastificata e intonacando la lunga parete situata dal lato del bar. Il testimone è passato poi a Daniel Rossi e Giacomo Ferrara, due ex calciatori della Asd che hanno dato sfogo alla loro creatività ridando colore alla facciata. Grazie anche alla Ditta di Boeri Federico per il prezioso contributo. L'ultimo tassello, il regalo che ci ha fatto il nostro presidente Gianni “Tonen” Boeri che ha voluto completare il lavoro, donando le 12 bandiere che circondano e decorano l'area. Siamo certi che arrivare a Badalucco e affacciarsi su questo luogo, tutto colorato e rimesso a nuovo, con il “freschissimo” decoro sul muro e le bandiere svolazzanti, possa essere un bel messaggio di benvenuto ai turisti che si inoltrano nella nostra meravigliosa vallata!"

Una giornata di grande festa a cui si aggiunge l'importante risultato ottenuto da Nicholas Deplano di Badalucco che nei giorni scorsi ha superato l'esame per diventare allenatore. Nonostante sia affetto da focomelia agli arti superiori, Mister Deplano, classe 2001, ha avuto tanto dal mondo del pallone. Una passione che l'ha portato nel 2009 a essere il primo tesserato della ASD Badalucco e oggi da tre anni è vicino ai bambini, allenandoli con determinazione e forza. La sua condizione non gli ha impedito di essere un punto di riferimento in campo e oggi di riuscire a conquistare il patentino per diventare allenatore un traguardo che rende orgogliosa tutta la comunità di Badalucco.

E' il primo allenatore della Valle Argentina, un risultato che gli è valso i complimenti anche dall'amministrazione comunale del sindaco Matteo Orengo. Per congratularsi con Deplano c'erano anche i tanti allenatori ed esponenti delle realtà calcistiche giovanili locali e il responsabile provinciale degli allenatori calcio Vincenzo Stragapede.