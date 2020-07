Ventimiglia: per la paventata chiusura del Centro CRI, domani Flash Mob dell’associazione ‘Festa dei Popoli’

L’associazione ‘Festa dei Popoli’di Sanremo organizza per domani un Flash mob contro la chiusura del Centro della Croce Rossa di Ventimiglia che accoglie i migranti in transito nella città di confine.

“Il Campo Roja, attivo dal 2016 per rispondere alle esigenze di migranti e città conseguenti alla chiusura della frontiera francese, è attualmente operativo ma chiuso ai nuovi ingressi a causa del Covid, nonostante la fine del lockdown. Ora, mentre centinaia di migranti arrivano in città, invece di immaginare un processo di riapertura in sicurezza ai nuovi ingressi, se ne paventa la chiusura, facendo presagire scenari che ci riporterebbero indietro di cinque anni.

La Festa dei Popoli di Sanremo invita alla partecipazione al Flash Mob di domani, domenica 26 luglio a Ventimiglia, per dire no alla paventata chiusura del luogo che dal 2016 da assistenza ai migranti in transito. Chi avrà vantaggio dalla chiusura del Campo Roja? Non certo i migranti in transito ma neanche la città di Ventimiglia. Partecipiamo numerosi!".

Per saperne di più: http://festadeipopolisanremo.blogspot.com/ e su facebook: https://www.facebook.com/pages/Festa-dei-Popoli-Sanremo/138001992965499