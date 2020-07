Sanremo: spazzatura abbandonata in piazza San Bernardo, puzza e sporcizia per colpa dei soliti incivili (Foto)

Servirà probabilmente qualche nuovo verbale per ricordare ai soliti incivili che ci sono delle regole da rispettare per il conferimento dei rifiuti.

Grazie alla segnalazione di una nostra lettrice possiamo testimoniare come in piazza San Bernardo siano stati abbandonati diversi sacchetti vicino ai bidoni per il vetro, come se si trattasse di un centro raccolta a cielo aperto. Ironia vuole che proprio a pochi centimetri dalla discarica a cielo aperto ci sia un cartello che indica il divieto di abbandono.

Ovviamente la cosa è stata molto gradita da topi, gabbiani e piccioni che hanno banchettato contribuendo allo spargimento della spazzatura.

Ora si spera che il Comune possa intervenire con gli ispettori ambientali e i Rangers per emettere i verbali con le sanzioni.