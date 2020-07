Sanremo: Palafiori alla Sinfonica, Emanueli “Momento epocale, sarà un polo di musica e spettacolo”

“Direi che è stato un momento epocale per la Sinfonica, in un solo colpo abbiamo sistemato le cose a fronte di un piano di sviluppo concreto”. Con queste parole il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Livio Emanueli, commenta ai nostri microfoni l’approvazione all’unanimità in consiglio comunale per la concessione del Palafiori come sede operativa e sala prove.

“Abbiamo ottenuto il prestito a un tasso molto buono che ci consentirà di ripianare un debito con l’Agenzia delle Entrate e diventare una delle sinfoniche più virtuose d’Italia - prosegue Emanueli - avere un nuovo asset con il Palafiori ci risolve da un lato il problema della sede e della sala prove, dell’altro ci aiuterà per Area Sanremo che potremo fare una volta per tutte giocando ‘in casa’. Il progetto è molto ambizioso, dal momento in cui allestiremo i nostri uffici faremo al piano terreno anche dei nuovi spazi per Area Sanremo e un front office, potremo essere aperti verso l’esterno”.

La gestione affidata alla Sinfonica rappresenta un nuovo capitolo nella complicata storia del Palafiori, struttura centrale e dal grande potenziale mai sfruttato a pieno negli anni. “Credo che il Palafiori, nonostante sia una struttura difficile da governare, si presti a molte cose - commenta Emanueli - aziendalmente sarà molto importante ricongiungere lì la parte amministrativa con quella artistica, i nostri obiettivi potranno essere perseguiti più facilmente. Andiamo nella direzione di un polo di musica e spettacolo, insisteremo in quella direzione”.

Ci sarà spazio anche per l’accademia della canzone che ha annunciato l’assessore Alessandro Sindoni? “Un’accademia, ma anche un’orchestra giovanile” risponde Emanueli.

Quali i tempi per la pratica? “Il passaggio del prestito sarà rapido siccome è urgente - spiega Emanueli - mentre per l’attribuzione del Palafiori servirà il comodato d’uso gratuito che ho chiesto di realizzare in tempi strettissimi siccome poi dovrò iniziare a lavorare per il bando di attribuzione del Palafiori per il Festival”.

“Sentiamo la giusta pressione che si prova quando si ha una grande occasione - conclude il presidente - mi sento investito di una grande responsabilità, ringrazio chi ci sta dando questa opportunità ma mi sento anche molto pensieroso. Un grazie anche a chi mi è più vicino come il direttore generale Paolo Maluberti e il direttore artistico Giancarlo De Lorenzo, penso che anche loro abbiano le mie stesse preoccupazioni, ma è un’opportunità molto grande. La giunta, il consiglio e gli uffici hanno fatto un lavoro straordinario, si sono resi disponibili e ci hanno creduto molto”.