Lettrice auspica elevazioni multe a chi entra nei locali al chiuso senza mascherine

"Buongiorno, ho letto che in Campania stanno facendo le multe a chi entra nei locali al chiuso senza mascherina. Dovrebbe pensarci anche la Regione Liguria, o almeno sarebbe auspicabile a livello locale, visto che ci sono tanti avventori, e non solo quelli stranieri, che non la mettono e persino gli stessi gestori dei locali. Inoltre se alla riapertura nei bar era tutto un disinfettare i tavoli, come giusto che sia, adesso capita che in alcuni locali si limitano a togliere le briciole con le mani. Sperando che non capiti come al Sushi bar di Savona... Poi ci sono gli autobus pieni dove non tutti indossano la mascherina e il distanziamento sociale è un'utopia. Insomma, se non si può certamente controllare tutto e tutti, almeno fare qualche controllo ogni tanto, visto che, come si dice, meglio prevenire, che curare. Distinti saluti.



Patrizia S.".