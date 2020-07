Ponte Morandi, Sansa: "Sconcerto per i 23 milioni che la Regione ha 'speso solo in minima parte' per gestire l'emergenza trasporti dopo il tragico crollo"

"Non c'è solo la sanità con il penultimo posto tra le regioni italiane tra le gravissime inadempienze della giunta Toti segnalate oggi dal Procuratore generale della Corte dei Conti. 'Ciò che desta perplessità, ed in parte preoccupazione, è lo stato di inutilizzazione delle risorse provenienti dal Ministero a seguito del crollo del viadotto del Polcevera-Ponte Morandi'. Non sono parole mie, ma del Procuratore Mori, con il quale condivido lo sconcerto per i 23 milioni che la Regione ha 'speso solo in minima parte' per gestire l'emergenza trasporti dopo il tragico crollo". Così Ferruccio Sansa, candidato presidente della Regione Liguria per l'alleanza centrosinistra-M5S.





"'Questa Procura contabile - scrive ancora Mori - non conosce le ragioni, anche in considerazione della gravità dell’evento e del pesantissimo impatto che lo stesso ha avuto sulla economia locale e su quella regionale, per le quali queste somme non siano state spese o, comunque, spese in misura minima'. In sostanza la giunta Toti avrebbe speso meno di 6 milioni sui 23 ricevuti, fondi che, ad esempio, avrebbero potuto alleviare i disagi dei pendolari allestendo un miglior servizio su ferrovia. Rilievi che dimostrano quanto poco abbia fatto Toti, se non partecipare a passerelle di dubbio gusto, dopo la tragedia di Genova". continua Sansa.