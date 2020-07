Il meglio dei giochi per smartphone per divertirsi gratuitamente

I migliori giochi per smartphone per divertirsi gratis

Vi siete abituati al comfort del vostro ambiente domestico durante i giorni del lockdown? Non vi piace l’idea di tornare nel vostro locale o ristorante preferito per via delle regole sul distanziamento sociale? Non volete correre il rischio del contagio dovuto all’ondata di ritorno? Se tutti questi dubbi affollano la vostra mente, tanto vale continuare a godere degli spazi offerti dalla vostra abitazione per passare il tempo libero nel migliore dei modi insieme al vostro fidato smartphone. Complici, inoltre, le incerte previsioni meteo che mettono pioggia per le prossime giornate nella zona della provincia di Imperia, diamo un’occhiata ai migliori giochi gratuiti che possono tenerci compagnia durante la nostra permanenza tra le mura di casa. Per chi ama il brivido non può farsi scappare la slot Book of Ra gratis senza scaricare https://book-of-ra-free.com/it/ alcun software; il piacere della scommessa sempre a portata di mano senza la necessità di dover installare nulla sul proprio cellulare o sul proprio PC. Infatti, come ci spiega Giuseppe Testi l'esperto del sito web Book of Ra, per giocare a questa divertente slot machine che appassiona tantissimi giocatori ogni giorno in tutto il mondo, non ti servirà scarica alcun programma, ma potrai usufruirne accedendo direttamente via browser e avrai a tua disposizione questo famoso titolo in forma totalmente gratuita.

Quali sono i giochi gratis per i sistemi Android più di tendenza?

In rete troviamo tantissimi siti con cui scoprire le ultime novità in fatto di gaming per gli smartphone. Se vuoi farti un’idea, al seguente link troverai un’interessante classifica con una panoramica sulle differenti categorie di giochi disponibili. Vediamo alcuni dei giochi di maggiore tendenza attualmente disponibili in forma gratuita per i sistemi Android.

Pokémon Café Mix

Cosa c'è di più carino e divertente del mondo dei Pokémon? Pokémon Café Mix è un simpatico puzzle game in cui dovrai servire caffè ai tuoi amati eroi. Un titolo rompicapo che ti propone di preparare piatti e bevande per una varietà di clienti Pokémon, di creare prelibatezze con cui conquistare nuovi amici ed espandere la tua attività per ottenere ancora più Pokémon.

Penguin Isle

I giochi inattivi, comunemente chiamati Idle games, sono un ottimo modo per tenere le dita occupate mentre guardi la TV senza impegnare troppo la mente con calcoli, rompicapo o boss difficili da superare. Penguin Isle è un gioco così, semplice e gradevole in cui troverai dei fantastici pinguini a farti compagnia. Crea il giusto habitat per far proliferare la tua adorabile colonia di pinguini. Lo scopo del gioco è quello di svagarsi con piacere; alza il volume e ascolta la rilassante musica, guarda le stupende animazioni e goditi il piacevole ambiente di gioco.

Final Fantasy Brave Exvius

Final Fantasy Brave Exvius è forse il miglior gioco freemium a tema Final Fantasy. Per tutti quelli che hanno amato la serie, questo titolo presenta tonnellate di elementi tratti dal gioco originale, tra cui l’esplorazione di Dungeon e di città, la ricerca di tesori nascosti, avventurose missioni e combattimenti avvincenti contro boss e temibili avversari.

Call of Duty: Mobile

L'ultimo gioco realizzato per la popolare serie CoD in versione mobile. Call of Duty: Mobile l’emozionante titolo FPS che ti catapulterà in frenetici scontri player vs player, con tante altre modalità di gioco a disposizione: gioca da solo o con la tua squadra, con la battle royale fino a 100 giocatori, con i veloci Deathmatch a squadre 5v5, con la modalità Dominio oppure in Tutti contro tutti. Chat vocale di gruppo, comandi personalizzabili e grafica in alta definizione per un’immersione completa.

Tiny Room Stories: Town Mystery

Vesti i panni di un investigatore privato che torna nella sua città natia, Redcliff, dopo una richiesta di aiuto da parte del padre. Lui come tutti gli abitanti della città sono misteriosamente scomparsi. Ti ritroverai da solo a dover investigare sull’accaduto cercando di risolvere diversi puzzle e rompicapo nel tentativo di venire a capo del mistero. Tiny Room Stories: Town Mystery, grazie alle sue qualità grafiche e all’innovativo stile di gioco, ha ricevuto tantissimi premi e riconoscimenti, segno dell’ottimo lavoro fatto dal team di sviluppo.

Alto's Odyssey

Un calmo e piacevole viaggio a cavallo delle dune del deserto facendo sandboarding. Grafica semplice e lineare come le rilassanti meccaniche di gioco; Alto's Odyssey è un’avventura con cui passare il proprio tempo libero con il massimo del piacere. Scopri i segreti del deserto mentre corri sulla tua tavola, crea nuove combo, salta su mongolfiere mentre fai grinding su imponenti pareti rocciose, ascoltando della rilassante musica zen.

Another Eden

Un titolo GDR per i sistemi mobile tutto da scoprire. Affronta un lungo viaggio oltre il tempo e lo spazio nella speranza di salvare il futuro, prima che l'oscurità prenda il sopravvento e sia troppo tardi. Un’epica storia tra presente e futuro insieme al tuo gruppo di Eroi; parti per la tua missione, affronta i nemici in battaglie a turni, cresci di livello, scopri le missioni secondarie mentre acquisisci nuove abilità.