Laigueglia: giovane imperiese derubato e malmenato in discoteca, subito arrestato dai Carabinieri il malvivente (Foto)

Un giovane imperiese, che per una sera aveva deciso di andare a ballare insieme ad alcuni amici alla discoteca ‘La Suerte’ di Laigueglia nella vicina provincia di Savona, è stato oggetto di un furto e di una aggressione, da parte di un genovese che era nello stesso locale.

Il ragazzo della nostra provincia è stato derubato della catenina che aveva al collo ed è stato colpito da un violento pugno in faccia. Ma il genovese non aveva fatto i conti con la pattuglia dei Carabinieri della locale stazione che, in servizio nella zona per il controllo del territorio, una volta scattato l’allarme, l’ha bloccato poco distante, in flagranza di reato per rapina impropria.

Il genovese, che ha 24 anni ed ha diversi precedenti di polizia, è stato arrestato e, questa mattina, verrà giudicato per direttissima a Savona.