Imperia, Claudio Scajola: "No alla chiusura di piazzale Cristino dal 27 luglio al 15 agosto. Cartello messo da ditta senza ordinanza comunale"

Stop alla chisura di piazzale padre Cristino dal 27 luglio al 15 agosto. Dopo le polemiche scoppiate anche in seguito agli articoli pubblicati questa mattina (QUI), è il sindaco Claudio Scajola a dire no alla chiusura del piazzale per un periodo di tempo così lungo.



“Nel primo pomeriggio di oggi – scrive il sindaco su Facebook - ho convocato i tecnici e la Polizia Municipale nei pressi di Piazzale Cristino alla Spianata. Ho richiesto che venisse rimosso immediatamente il cartello che indicava la chiusura del parcheggio su tutta la piazza da lunedì prossimo fino a Ferragosto. Una cartello messo dall'impresa, senza che ci fosse un'ordinanza del Comune, che mai si sognerebbe di chiudere un'area così importante in piena stagione estiva per 20 giorni consecutivi. Ho chiesto entro domani mattina un piano dettagliato dei lavori di asfaltatura che partiranno lunedì e che dovranno concludersi obbligatoriamente in pochissimi giorni.

Il nuovo piazzale e la Passeggiata nel Mare saranno due opere che miglioreranno di molto Imperia, ma è necessario che i lavori, che pur devono andare avanti in maniera spedita, non siano un intralcio alla faticosa ripresa che la Città sta tentando di avere dopo mesi difficili”.