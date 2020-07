Si continua a cercare il saluzzese Piero Grisotti detto “Beppe”. Ricerche estese anche nei centri di accoglienza di Liguria e provincie limitrofe

Continuano le ricerche di Piero Grisotti, 82 anni, saluzzese del quale si sono perse le tracce il 6 luglio scorso, nel pomeriggio, nel comune di Varese Ligure, in provincia di La Spezia.

Aperta la pagina Facebook “Ritroviamo Piero Grisotti 'Beppe'”, in cui si comunica di una campagna di ricerca presso di centri di accoglienza, chiedendo aiuto per contattarli.

Grisotti, residente a Saluzzo si era recato con la moglie Enza in località Lissa di Sotto, una piccola frazione del paese ligure per passare qualche giorno di vacanza a casa del figlio.

Secondo le ricostruzioni l’uomo, dopo il riposo pomeridiano, intorno alle 16.30, non vedendo la moglie, è uscito di casa per andare a cercarla e non è più rientrato. Da allora si sono perse le tracce.