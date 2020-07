Sanremo: degrado per merce abbandonata troppo a lungo in via Canessa, la protesta dei residenti (Foto)

Spesso si parla di degrado e di abbandono di rifiuti. In questo caso la situazione è diversa ed è stata segnalata da alcuni residenti di via Canessa.

Secondo chi vive nella via poco distante da piazza Colombo, troppo spesso vengono lasciati vecchi elettrodomestici, materassi e quant’altro, in attesa di essere portati alla discarica. Tutto questo lasciando la zona nel degrado.

“Non si può parlare di abbandono – evidenziano i residenti – ma secondo noi il decoro della via non è salvaguardato, in quanto gli elettrodomestici, i cartoni ed altro vengono lasciati per troppo tempo. Sarebbe opportuno un maggiore controllo da parte della Polizia Municipale, per evitare situazioni di questo genere, in una via nel pieno centro della città”.

Le foto, effettivamente, dimostrano una situazione che sul piano visivo non è certamente delle migliori.