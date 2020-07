Bordighera: ciclista cade in via Rossi, trasportato in elicottero al 'Santa Corona' di Pietra Ligure

Mobilitazione di soccorsi, questa mattina verso le 11.30 a Bordighera, per la caduta di un ciclista di circa 70 anni, in via Rossi.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza, ma è stato preferito il suo trasbordo all’eliporto dell’ospedale Saint Charles, per il rendez-vous con l’elicottero che lo ha poi portato al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure.

Il ciclista ha riportato una serie di traumi ancora in fase di valutazione. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.