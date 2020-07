Vallecrosia: al via il servizio di steward per il rispetto delle norme anti contagio sulle spiagge, se ne occuperà la Croce Azzurra

Se nelle spiagge private o attrezzate le norme anti contagio vengono fatte rispettare dal personale presente, per quelle libere serve un impegno del Comune al fine di verificare l’adozione di tutte le precauzioni necessaria ad evitare contatti troppo ravvicinati tra i bagnanti e, soprattutto, assembramenti.

Per questo molti Comuni si sono attrezzati per dare il via al servizio degli steward che vigileranno sul litorale per l’estate 2020. Il Comune di Vallecrosia di recente ha affidato l’incarico alla locale Croce Azzurra. Saranno proprio i militi a controllare le spiagge, un occhio vigile da parte di chi nei mesi scorsi è stato in prima linea per combattere il Covid-19.

L’incarico è stato messo nero su bianco in questi giorni e l’importo che il Comune verserà nelle casse della Croce Azzurra ammonta a 6.205 euro.