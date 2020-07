Imperia, arrivano i nuovi folder di Poste italiane: "La forza dell'Italia" e "Le meraviglie d'Italia" (Foto)

Poste Italiane ha realizzato le cartelle filateliche “Le Meraviglie dell’Italia”, che raccolgono i francobolli emessi nel corso degli anni dedicati ai principali personaggi della cultura, dell’arte e della scienza che hanno fatto grande il nostro Paese.Una nuova produzione della Filatelia che segue la recente distribuzione dei folder “La Forza dell’Italia”, dedicati alle professioni in prima linea nell’emergenza sanitaria. Entrambi i prodotti sono disponibili negli uffici postali imperiesi con sportello filatelico: Imperia Centro in Viale G. Matteotti 155, Diano Marina in Viale G. Matteotti 38 e Sanremo in Via Roma 158.

Un’altra importante occasione per il francobollo di raccontare, in un piccolo spazio, grandi storie del nostro patrimonio artistico e culturale:un’iniziativa che vuole contribuire al rilancio dell’immagine “Italia” attraverso la narrazione filatelica.