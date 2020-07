"Flamalgal": la via dell'amicizia (2000): le origini del premio tra storia e leggenda

In occasione del "Premio Flamalgal", istituito dalla Provincia di Imperia, il regista e documentarista Pecchinino aveva realizzato questo video per far conoscere le origini del premio, ripercorrendo tra storia, leggende e tradizioni, un simbolo che da millenni ha unito tre province, tre regioni e due nazioni. Tra le testimonianze storiche inserite nel video, di particolare valore quella di Alberti che narra la leggenda del canto del gallo o passo "framargal" e quella dell'amico Erminio Motin Lanteri.

Il video è visibile anche al link: https://vimeo.com/440162291