Coronavirus: cinque nuovi positivi in Liguria, i casi accertati in provincia di Imperia sono 91

I dati forniti questo pomeriggio da Asl e Regione testimoniano un nuovo (seppur lieve) aumento dei positivi in Liguria. Il totale dei casi positivi da inizio emergenza è di 10.117 (+12), mentre a oggi i tamponi effettuati sono 173.705 (+1.454).

In provincia di Imperia i casi accertati sono 91, mentre si registra un solo ricoverato in più, il 62enne dipendente del negozio di alimentari di Sanremo. Un caso ben diverso da quello del sushi bar di Savona, trattandosi di attività nella quale il contatto con il cliente difficilmente raggiunge quei 15 minuti ritenuto dall'Asl come potenzialmente a rischio per il contagio.

I DATI

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 10.117 (+12)

Totale casi positivi individuati da test di screening: 1.256 (+1)

Totale casi positivi in pazienti sintomatici: 8.852 (+11)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.162 (+5)

Casi per provincia di residenza

Savona: 123

La Spezia: 25

Imperia: 91

Genova: 775

Residenti fuori regione/estero: 54

Altro/in fase di verifica: 94

TOTALE: 1.162

Ospedalizzati (totale 29)

Asl1: 9 (+1)

Asl2: 7 (+1)

Policlinico San Martino: 2

Evangelico: 0

Galliera: 1

Gaslini: 0

Asl3 globale: 7

Asl3 Villa Scassi: 7

Asl3 Gallino: 0

Asl3 Micone: 0

Asl3 Colletta: 0

Asl4 globale: 2

Asl4 Sestri Levante: 2

Asl4 Lavagna: 0

Asl5: 1

Isolamento domiciliare: 161 (+4)

Totale guariti (negativi in due test consecutivi): 7.390 (+7)

Decessi: 1.565

Sorveglianza attiva

Asl1: 21

Asl2: 831

Asl3: 240

Asl4: 61

Asl5: 80

TOTALE: 1.233