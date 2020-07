Regionali 2020, Luigino Dellerba e Roberta Minasso probabili candidati in quota Claudio Scajola

Luigino Dellerba e Roberta Minasso sarebbero i due probabili candidati alle regionali tra le fila di Forza Italia, in quota 'Polis', l'associazione politica presieduta da Luigi Sappa e creata dal sindaco di Imperia Claudio Scajola. Il primo cittadino ieri ha riunito i fedelissimi alla biblioteca Lagorio, dove la maggioranza tiene ormai da settimane i summit in vista delle regionali di settembre. All'ordine del giorno l'unione dei moderati.

Forza Italia nei giorni scorsi ha infatti presentato la proposta di unire sotto un unico simbolo anche Polis e Liguria Popolare. Su questo argomento il sindaco, contattato da Imperia News non ha voluto rilasciare dichiarazioni.





A parlare a Imperia News è invece Giorgio Mulè, parlamentare di Forza Italia eletto nel collegio ligure alle scorse politiche. “Io lavoro per questo perché avvenga e non si disperdano i voti dei moderati. Credo che dovrebbero trovare una casa comune per i valori che li caratterizzano”.

Una mossa dettata anche dall'approvazione in queste ore, della nuova legge elettorale regionale che penalizzerebbe i piccoli partiti. “Con questo sistema è meglio stare insieme piuttosto che inseguire singole percentuali”.



Tornando ai nomi, i più accreditati a una candidatura alle regionai al momento, come dicevamo, sono quello di Luigino Dellerba, vice presidente della provincia e sindaco di Aurigo, e Roberta Minasso, consigliere comunale eletta con 'Obiettivo Imperia', figlia di Eugenio Minasso, già parlamentare, un tempo acerrimo nemico politico di Scajola, che alle ultime elezioni ha invece deciso di sostenere nella corsa a sindaco.



Altri nomi, per quanto riguarda le quote rosa, sono quello del medico Gabriella Manfredi, figlia dell'onorevole Manfredo Manfredi, e quello dell'assessore comunale Marcella Roggero.



“Parlare di nomi è prematuro, il cantiere è aperto e credo si possa chiudere in pochi giorni, per cui poi saranno resi pubblici. Ma pensiamo prima alla cornice, e poi al quadro”, conclude Mulè.