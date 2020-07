Costume bikini: tutti i tagli e consigli in base alla fisicità

L'estate è ormai esplosa e occorre per questo non farsi trovare impreparati. La scelta dei bikini da donna potrebbe rivelarsi tuttavia un pò ostica rispetta a quella del classico outfit relativo ad esempio ai pantaloni e alla t-shirt, in quanto lascia scoperta una grande porzione di fisico. In questo caso occorre così mettere in risalto principalmente i pregi del proprio corpo e di conseguenza nascondere il più possibile le imperfezioni.





Per capire però quale sia il costume che più faccia al singolo caso tenendo conto anche della fisicità, occorre però prima di tutto comprendere in quale delle cinque macro categorie delle forme del corpo si rientra.





Per farlo basta semplicemente misurare tre punti esatti del corpo: il punto vita nella parte in cui è più stretto, nei fianchi nella zona in cui sono più ampi ed infine il busto dove è più largo. Osservando quali sono le zone dove vi sono concentrati i chili di troppo si riuscirà a capire se si rientra nella forma a mela, a pera, a clessidra e a rettangolo.





Naturalmente è chiaro che questa operazione deve essere compiuta davanti ad uno specchio soltanto con indosso la biancheria intima perché i vestiti potrebbero creare troppo volume e falsare di conseguenza i risultati.





Le forme del corpo

Nel caso in cui appare evidente che i fianchi sono un pò più larghi rispetto al punto vita e al seno, è molto probabile che il fisico sia a forma di pera. Occorre puntare così sui bikini per la spiaggia che allargano le spalle ed il seno mentre nascondono di conseguenza i fianchi. Favoriti sono soprattutto i bikini per il mare con particolari fantasie, colori chiari e inserti orizzontali.





Diverso è il caso del fisico così detto a clessidra che vantando delle belle proporzioni non deve seguire indicazioni specifiche. Il corpo è costituito infatti da fianchi e vita stretta oltre alle spalle della stessa larghezza. In questo caso sarà più facile scegliere i costumi per la stagione estiva in quanto le misure sono già tutte in perfetto equilibrio fra loro.





Tuttavia anche i fisici a mela possono optare per dei bikini bellissimi. Sarà fondamentale però valorizzare il seno e nascondere i fianchi larghi magari attraverso l'utilizzo degli appositi laccetti.





Il corpo può però, soprattutto nelle donne magre e sportive, anche essere poco curvilineo e non presentare fianchi sporgenti, seno grande e spalle larghe; in questo caso siamo di fronte ad un fisico a forma di rettangolo.





E' necessario così optare per dei bikini che siano in grado di creare delle curve proprio in tutte quelle parti in cui non sono presenti.





Seguendo la fisionomia della propria corporatura, sarà così possibile optare per il modello di costume bikini che più fa al proprio caso, restando anche in tema con le tendenze del momento impartite della più grandi case di moda.





I bikini proposti dal brand Miss Bikini

La linea di bikini firmati Miss Bikini , noto brand del settore, prevede per l'estate 2020 un'esplosione di fantasie e fantastici colori. Non mancano infatti bikini belli ricchi di luce e tonalità sgargianti, per mettere finalmente in mostra il proprio fisico in totale sicurezza.





I bikini online possono essere facilmente acquistati direttamente nel sito ufficiale di Miss Bikini, optando per le innumerevoli proposte offerte dal noto brand. I costumi più richiesti ed apprezzati dalle donne sono soprattutto quelli realizzati con le più particolari fantasie e suggestive applicazioni come le paillettes.





Con i bikini di Miss Bikini, ogni donna potrà così finalmente mettere in mostra il proprio fisico, senza aver alcun timore di sentirsi insicura o fuori luogo.