Vagoni affollati e mascherine abbassate: la difficile estate in emergenza Coronavirus per chi viaggia in treno (Foto)

Il sovraffolamento all'interno dei treni regionali per il mare è uno dei problemi che stanno affrontanto i passeggeri, ma anche il personale viaggiante di Trenitalia, costretto a provare a far rispettare le regole, come l'utilizzo della mascherina, che molti viaggiatori non indossano, o la indossano in maniera scorretta.



Per ovviare all'ordinanza della regione che abolisce il distanziamento sociale all'interno dei treni, è stato deciso che i biglietti siano acquistabili fino a quando i posti a sedere non siano tutti occupati, per cui, non è quasi mai più possibile comprare il biglietto all'ultimo minuto. Questo non impedisce ai passeggeri che non lo avrebbero comunque acquistato di salire lo stesso a bordo, con la conseguenza di quanto successo più volte, l'ultima ieri mattina a Savona, dove due treni sono rimasti bloccati per sovraffolamento.



Dal canto suo, la regione ha chiesto anche pubblicamente al Mit che ai treni vengano aggiunte più carrozze, proprio per l'affolamento che si crea in estate con l'arrivo di turisti provenienti soprattutto da Piemonte e Lombardia.



Di seguito pubblichiamo uno sfogo di Michela Calloni, una giornalista Rai che da Milano, città in cui vive, si è spostata in Liguria per un weekend al mare. Il post, pubblicato su Facebook è dello scorso 12 luglio, ma la situazione è purtroppo ancora attuale come dimostrano le immagini di ieri a Savona e altre scattate da noi nel fine settimana appena trascorso.



“Treno Ventimiglia-Torino, ovvero breve storia di come i contagi aumentino, il governo pensi a prolungare lo stato di emergenza e le Regioni invece tolgono il distanziamento sociale sui treni regionali. Salgo sul mio regionale veloce con un biglietto seconda classe. Mi accomodo in un posto qualsiasi e cerco di non pensare al caldo soffocante mentre un filo di aria condizionata inizia a soffiare nello scompartimento semi deserto. Il viaggio durerà quattro ore, mi farò tutte le stazioni balneari. Vabbè, dai, potrò vedere il mare dal finestrino, in fondo è domenica e c’è il sole. Ho dato per scontato che ci sia il distanziamento sociale. Del resto ho comperato da poco un biglietto Italo per Napoli e la signorina al telefono mi ha chiaramente spiegato che le nuove normative post Covid prevedono che si viaggi in sicurezza, due passeggeri al massimo nei posti da quattro, uno per sedile doppio. Ma la storia sul mio regionale veloce è diversa. Man mano che passiamo i comuni liguri della costa il treno inizia a riempirsi. Salgono i vacanzieri della domenica. Un via vai di famiglie, coppie, gruppi di amici che hanno deciso di godersi il mare e il sole in una tranquilla domenica di luglio. E va bene, ci sta. Un po’ meno che alcuni di loro non abbiano la mascherina, altri invece che la portino al braccio e qualcuno sotto il naso. La faccenda comincia a prendere una brutta piega quando il numero di passeggeri si ingrossa al punto che il distanziamento sociale diventa impossibile da rispettare".

"E mentre la mia preoccupazione si trasforma in panico, mi sento soffocare e vorrei scappare ma non so dove, passa il capotreno che invita i passeggeri ad accomodarsi nei posti ancora liberi perché spiega: 'Il distanziamento sociale non c’è più, sedetevi' e alla signora che gli domanda: 'Dunque non corriamo pericolo'? lui risponde serafico: 'Non ho deciso io ma la Regione'. Non ci credo. Sono allibita. Mi guardo intorno alla ricerca di qualcuno che manifesti la sua indignazione di fronte a questa decisione insensata. Niente. Tutti zitti, seduti al proprio posto come soldatini. Allora mi concentro sul mio spazio vitale, spero che nessuno si sieda accanto a me. Tentativo vano. Un anziano signore salito alla stazione di Albenga mi chiede se sia libero, lo guardo e gli dico: 'Si, lo è ma io mi alzo'. Scappo nel vano tra i due treni. Mi siedo per terra e cerco di non pensare che la situazione potrà solo peggiorare. E infatti nel giro di venti minuti siamo diventati cinque a condividere quel minuscolo spazio".

"Ma la gente continua a aumentare. A ogni fermata ci sono nuovi passeggeri. Il treno scoppia e uno dei controllori tenta di impedire che altre persone cerchino di salire ma è una lotta impari, uno contro cento. E nessuno vuole perdere il treno del rientro. Io sono sfinita, come tutti ma sono anche furiosa. Guardo il controllore e lo affronto. Discutiamo vivacemente. Mi spiega che hanno tolto il distanziamento sociale il giorno prima, lo ha deciso la regione Piemonte e che la Liguria lo aveva già tolto da una settimana. Che siccome i posti non sono assegnati è impossibile gestire la situazione. Mi dice che se non ci lamentiamo noi passeggeri non cambierà nulla. Finisco il mio viaggio spalmata per terra, circondata da almeno sei persone e spero che il treno che mi riporterà da Torino a Milano sia meno pieno perché pure su quello il distanziamento sociale non c’è più. Questo è il mio lamento pubblico. Spero che chi ha viaggiato su quel treno lo condivida, che si indigni tanto quanto me. E spero che chi ha preso questa decisione trovi una soluzione diversa oppure mi dia una spiegazione sensata”.