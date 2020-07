"Torinese di m... è così che si parcheggia", frase shock lasciata sull'auto di una turista ad Arma di Taggia

“Sono arrivata solo ieri ad Arma di Taggia verso le 13.30. - racconta Miriam nel suo post su Facebook - Sono in un albergo del centro e ho parcheggiato in un parcheggio con disco orario, ma avendo un tagliando disabile e un figlio disabile posso lasciare l'auto senza problemi. Quando ho parcheggiato c'era naturalmente un'auto alla mia sinistra e a destra una Vespa e quindi avevo lasciato dello spazio lato destro".

Poi l'amara sorpresa. "Stasera sono andata solo a controllare auto e sinceramente trovare questo messaggio sul finestrino lato guida non è stato simpatico, ma chi l'ha messo naturalmente non si è permesso di lasciarlo sul parabrezza dove ce un tagliando disabile. Domani se non trovo scooter o altro metto più a destra la mia auto, ma a te che mi hai dato della torinese di m... posso dirti che sono un sanitario che ha lavorato durante l'emergenza con un figlio disabile da seguire e che finalmente voleva stare tranquilla qualche giorno al mare. - conclude - Bella la vostra città, gentile il personale del mio albergo e i bagnini della spiaggia comunale il signor Daniele con una telefonata mi ha tenuto già da domenica pomeriggio ombrellone".

Il post ha generato ovviamente tantissimi commenti: tra dimostrazioni di solidarietà e chi se la prende con l'autore del biglietto. In un momento di grave difficoltà economica, la cattiveria genera anche un danno di immagine a una cittadina turistica come Arma di Taggia, tuttavia sono molti di più gli utenti locali che hanno preferito dimostrare vicinanza alla turista malcapitata, invitandola a trascorrere un piacevole soggiorno e a non farsi rovinare la vacanza da questo spregevole gesto. Un segnale di come la comunità possa tirare fuori del positivo anche da episodi negativi.