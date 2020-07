Cluster Savona, Regione Liguria: "Tre nuovi positivi, 1.500 persone in isolamento"

Ad oggi sono 56 i positivi correlati al contagio nato al ristorante Best Sushi di Savona, 3 in più rispetto a ieri (2 clienti e 1 contatto). In totale sono 45 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono 8 dipendenti e 3 operatori sanitari dell’ASL2 contatti di altri operatori sanitari clienti". Così Regione Liguria che, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, ha reso noti gli ultimi aggiornamenti sul focolaio covid di Savona.