CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 21 luglio

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Aspettando la riapertura delle sale si può vedere QUI l'attuale programmazione del Roof dell'Ariston in streaming



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso

Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- JOJO RABBIT – ore 21.15 – di Taika Waititi - con Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Sam Rockwell – Commedia/Drammatico/Guerra - "Jojo Betzler ha 10 anni e vive a Vienna con la mamma vedova durante gli ultimi anni del nazismo. Jojo è un bambino dolce e un po' timido, con un grande amico paffutello e occhialuto, insieme al quale vuole diventare un perfetto giovane nazista. Perché Jojo ha un idolo, Adolf Hitler, che ha trasformato in un amico immaginario…”

Voto della critica: **



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

- QUA LA ZAMPA – ore 21.30 – di Lasse Hallström - con Dennis Quaid, Britt Robertson, K.J. Apa, Peggy Lipton, Bryce Gheisar – Commedia/Avventura - "Storia di Bailey, un cucciolo di cane saggio e divertente che tra mille avventure e tanti proprietari conduce un viaggio incantato alla ricerca del senso della vita, dell'amore e della lealtà, superando il velo sottile che separa animali ed esseri umani…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- GLI ANNI PIU’ BELLI – ore 21.15 – di Gabriele Muccino - con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Francesco Centorame - Commedia - "Storia di quattro amici raccontata nell'arco di 40 anni, a partire dal 1980, che accompagnerà i protagonisti dall'adolescenza all'età adulta. Le loro speranze, delusioni, successi e fallimenti formano l’intreccio di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l’Italia e gli italiani. Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- IL DIRITTO DI OPPORSI – ore 21.15 – di Destin Daniel Cretton - con Michael B. Jordan, Brie Larson, Jamie Foxx, O'Shea Jackson Jr., Tim Blake Nelson - Drammatico - "Basato su fatti realmente accaduti, la storia segue l'avvocato Bryan Stevenson, fondatore di Equal Justice Initiative, che lotta per una giustizia equa in un sistema legale pieno di difetti. Uno dei suoi primi casi è quello di Walter McMillian, un afro-americano bel braccio della morte per l'omicidio di una ragazza di diciotto anni. Le prove per dimostrare la sua innocenza ci sono, ma Bryan dovrà combattere duramente per anni per riuscire a dimostrare la verità…”

Voto della critica: ***

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it