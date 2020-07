Pontedassio, ieri i festeggiamenti per Santa Margherita, Calzia: "Giornata conclusa con allegria e armonia" (foto e video)

Lunedì 20 luglio 2020, a Pontedassio, in occasione della festa patronale di Santa Margherita, è stata celebrata dal Parroco Don Matteo Boschetti, la Santa Messa solenne. Hanno partecipato alla sentita festa numerosi fedeli e diverse autorità civili regionali, provinciali e comunali, con la presenza di tutti i Sindaci del comprensorio della valle Impero.



Era altresì presente il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Imperia, competente per territorio. La celebrazione liturgica è stata animata dalla corale parrocchiale, diretta dal maestro Giampaolo Nichele e da Cristian Maurilio all'organo, con i ragazzi della scuola musicale genovese, che ogni anno rendono ancora più solenne la celebrazione Eucaristica.



Di seguito l'intervista che ci ha rilasciato Ilvo Calzia, Sindaco di Pontedassio: "in occasione della festa di Santa Margherita, pur con le limitazioni che ci sono ancora in questo periodo, la popolazione di Pontedassio ha partecipato numerosa alla messa solenne. In serata, con la collaborazione della Pro Loco, la festa è proseguita con una cena conviviale sulla piazza e con la premiazione di Marta Ardissone, campionessa di canottaggio di Pontedassio e con uno spettacolo teatrale a cura di Eugenio Ripepi. E' stata una giornata un po' più triste rispetto agli altri anni, che però abbiamo voluto concludere con allegria ed in armonia".



La dichiarazione di Marco Scajola, Consigliere ed Assessore della Regione Liguria: "la festa di Santa Margherita a Pontedassio è molto importante e sentita da tutti gli abitanti di questo splendido paese. A causa dell'emergenza Covid, quest'anno è stata celebrata in tono minore, ma è sempre bello essere presenti sul territorio e nel nostro meraviglioso entroterra, per testimoniare in primis la presenza e la vicinanza di Regione Liguria, che rappresento, ma anche la mia

presenza personale. Queste occasioni servono per parlare ed avvicinare la gente e anche per valorizzare quelle che sono le nostre più belle tradizioni".

La dichiarazione di Alessandro Piana, Presidente del Consiglio Regionale in Regione Liguria: "è stata una cerimonia particolarmente sentita, sebbene celebrata quest'anno in maniera più sobria, con le distanze sociali e una chiesa meno rumorosa. Dal punto di vista religioso è una festa molto importante e sentita dagli abitanti di Pontedassio. Voglio fare i complimenti al Comune di Pontedassio, alla Pro Loco e al coro che hanno voluto fortemente festeggiare Santa

Margherita".



La dichiarazione di Domenico Abbo, Presidente della Provincia di Imperia: "la festa di Santa Margherita è stata un'occasione per ritrovarci insieme. Come Sindaco di paese vengo sempre volentieri in queste occasioni perchè è un motivo per ritrovarsi e per confrontarsi con gli amministratori e anche per capire quali sono i problemi delle nostre vallate. C'è sempre la mia disponibilità per l'entroterra, che ha davvero bisogno di essere sostentato e che, dopo quest'ultimi avvenimenti, può essere un'occasione di rilancio per tutta la nostra popolazione ed il nostro territorio".