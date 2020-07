Turista torinese insultata ad Arma di Taggia: lettore esprime solidarietà "Sono cuneese e mi sento offeso da tanta ignoranza"

Il lettore Guido Cometto esprime solidarietà nei confronti della turista di Arma di Taggia vittima di un fatto increscioso. La malcapitata si è trovata un biglietto anonimo con un insulto sull'auto posteggiata nel centro della cittadina turistica.



"Gentilissima signora Miriam, voglio esprimerle tutta la mia vicinanza per l'increscioso fatto di cui è stata oggetto. Sono Cuneese quindi Piemontese e mi sento personalmente offeso da tanta ignoranza. Voglio far presente al novello Pasquino, che come tutti i possessori di seconde case verso annualmente tutto quanto è di mio dovere, anche se quest'anno per i ben noti motivi non si è potuto usufruire appieno dell'abitazione".



"Vedere tanto astio, presumo da un residente, è pura ignoranza. Voglio ricordare che parte dello sviluppo turistico della costa Ligure è dovuto a quelle m...e di Piemontesi che frequentano i vostri alberghi o che vi hanno acquistato una seconda casa. Senza polemica alcuna ricordo che l'accoglienza Ligure non è propriamente famosa, anche se negli ultimi anni sta cambiando in meglio".



" Scusandomi per la lungaggine, ritengo che il turista debba sempre essere rispettato, apostrofare in un modo così volgare non solo offende tutti i Torinesi ma è una mancanza di rispetto verso gli operatori turistici che in questo momento particolare stanno dimostrando la capacità di reagire del popolo Ligure. Noi turisti dobbiamo più rispetto a chi ci ospita ma ugualmente chiediamo rispetto"