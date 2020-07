Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, martedì 21 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 21 LUGLIO



SANREMO

10.00. Regate veliche cl. 420 a cura dello Yacht Club Sanremo.Specchio acqueo antistante la città, fino a giovedì 23 luglio

16.30. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (7 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 (tutti i martedì sino all’8 settembre)

19.30. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale ‘Con-fusi trio’ formato da Davide, Enzo & Silvano (standar jazz). Via Corradi

19.30. Per #Sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura della Jokers Blues Band al Porto vecchio



20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

21.00. ‘Tutti all’Arrembaggio… Pirati’; spettacolo per bambini a cura del Teatro dei Mille Colori. Villa Nobel, prenotazioni e ticket QUI

21.00. Per la stagione estiva dei ‘Martedì Letterari’, Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica di Milano, docente universitario, economista, editorialista, presenta il suo ultimo saggio ‘Pachidermi e pappagalli - Tutte le bufale sull’economia a cui continuiamo a credere’ (Feltrinelli).Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito su prenotazione, sino ad esaurimento dei posti disponibili, info 0184 595404



21.30. ‘Aforismi d’arpa’: concerto del ‘Vincenzo Zitello Trio’. A cura di Unogas Energia. Villa Ormond, prenotazioni e ticket QUI

BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. ‘Musica in piazza’: concerto della band ‘The Brillant Tina Linetti’s con musica swing e jive anni ’50. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

16.30. ‘Il culto di S. Maria Maddalena a Taggia: luoghi ed economia di un’antica devozione’: visita guidata all’acropoli dell’abitato storico sostando nella chiesa S.Lucia, sede dell’omonima Compagnia, raccontando le origini e lo sviluppo della venerazione della Santa, dalla Provenza a Taggia. Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre, info 338 6913335



21.30. Per la rassegna estiva ‘Circus Time’, ‘Le Cirque du chef’: spettacolo di giocoleria, equilibrio, verticalismo e gigantesche bolle di sapone. Piazza Marinella

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (i dettagli delle serate a questo link)

ENTROTERRA

CIPRESSA



16.00. Camminata ad anello da torre e caselle ‘Sulle Orme degli antichi liguri’. A cura di USPI (più info)

FRANCIA

CANNES



21.30. ‘In the mood for love’: concerto dell’Orchestra di Cannes diretta dal M° Benjamin Levy. Terrazza del Palais des Festivals (più info)



MONACO



21.00. Per i ‘50 anni del Fort Antoine’, ‘Trascinata dal mio slancio’: spettacolo di Florence Muller, evento organizzato dal Théâtre Princesse Grâce. Fort Antoine (più info)



NICE



21.00. Nice Jazz Festival: Carte Blanche à Richard Galliano. Théâtre de Verdure (più info)

Musei e Biblioteche

Sanremo

- 15.00-18.00. Apertura della Piccola Biblioteca della Pigna sita in piazza Capitolo 5 (martedì h 15/18 e sabato h 9/12)

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-17.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì) ), 0184 351181

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

Bordighera

- 9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

- 9.00-13.00. Apertura del Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in Via Romana 39 (martedì e giovedì h 9/13, sabato h 13/17), info 0184263601

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

- 14.30-17.00. Apertura della Biblioteca Civica e del Museo del Soldatino e delle Memorabilia. Palazzo Luigina Garoscio in via Doria 10, info 347 2774689

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)



