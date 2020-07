L'agricoltore-scrittore Marco Damele presenta la Rungia klossii l'insolita e curiosa "Erba Fungo"

Un'interessante curiosità botanica presentata dall’agricoltore-scrittore camporossino Marco Damele e coltivata nel suo orto-giardino della biodiversità.

La ‘Rungia klossii’ è una pianta perenne originaria della Papua Nuova Guinea, appartenente alla famiglia delle Acanthaceae e comunemente chiamata ‘Pianta dei funghi’ o ‘Erba Fungo’ grazie al suo intenso sapore di funghi che emanano le foglie sia crude che cotte contenendo in piu' grandi quantità di ferro e vitamina C.

Le foglie sono molto lucide e hanno una consistenza croccante, simile agli spinaci e possono essere consumate crude in insalata, fritte o utilizzate come contorno. Il sapore dei funghi aumenta con la cottura ideale per la preparazione di sughi o stufati e per condirci la pasta o realizzare un gustoso risotto.

Una pianta molto vigorosa nella crescita che si adatta bene anche in riviera amando crescere in penombra e in zone umide. Si può coltivare nell'orto, in vaso sul terrazzo o in giardino per goderci di un'esperienza culinaria unica nel suo genere.