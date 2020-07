Il viaggio di Natalie Allegra: da Imperia a Gallipoli per sostenere la Croce Bianca

“È partito ieri un viaggio speciale, un viaggio del cuore! Un cuore che batte per noi... e non potremmo essere più grati!“. Sono parole di gratitudine e soddisfazione quelle scritte dalla Croce bianca di Imperia che tramite la propria pagina social ha annunciato l’avvio dell’ultima impresa, in ordine cronologico, di Natalie Allegra che ieri ha iniziato la sua “pedalata solidale” da Imperia verso Gallipoli, in Puglia. Due settimane circa durerà questa sfida all’insegna della solidarietà e potrà essere seguita ogni giorno sulla sua pagina facebook.

“Sulle sue spalle i nostri colori, il nostro stemma!, scrive la Croce Bianca. Perché? Perché questo viaggio vuole essere un lungo ringraziamento a noi per l'impegno che mettiamo a sostegno della popolazione, soprattutto in quest'anno così difficile. Ma Natalie non vuole essere sola a pedalare e vi vuole al suo fianco: come? Legata a questo viaggio parte anche una raccolta fondi per sostenere la nostra attività: facendo una donazione darete l'energia che serve a lei per la sua impresa e a noi per continuare a dare un servizio di alta qualità. Il ricavato sarà investito per l'acquisto di nuovi mezzi e per acquistare materiale utile per la formazione dei volontari”.

Non si arrestano quindi le iniziative a sostegno della pubblica assistenza imperiese che da sempre, e soprattutto in questi ultimi mesi è stata impegnata nella gestione dell’emergenza dovuta al contagio da covid-19. L’invito quindi è uno solo: Forza: pedalate con Natalie, pedalate per la Croce Bianca!”.