Ventimiglia: lunedì prossimo il Consiglio comunale sugli insediamenti commerciali di Bevera

E’ stato convocato per lunedì prossimo alle 20.30 il Consiglio comunale di Ventimiglia. L’argomento principale del Consiglio comunale saranno le tre valutazioni di interesse sull’insediamento commerciale di Bevera, relative alle richieste di Bricoself Italia, Umai Spa e Dimar. Verranno discusse in chiusura del Consiglio.

All’inizio, dopo le mozioni, interpellanze ed interrogazioni, sono previste due ratifiche sulle delibere e una variazione di assestamento sul bilancio di previsione 2020/2022.

Prevista anche l’adozione del regolamento sull’applicazione della nuova Imu dal 1° gennaio, l’approvazione del piano finanziario e delle tariffe della componente Tari per il 2020, la convenzione per la gestione associata della centrale unica di committenza per l’acquisizione dei lavori.