Ventimiglia: Di Muro (Lega) “Aggressioni alla stazione, Ministro Lamorgese intervenga”

“I cittadini di Ventimiglia e le forse dell’ordine impegnate ogni giorno sul territorio si aspettano e meritano fatti concreti e non parole. Il ministro Lamorgese deve intervenire perché non si ripetano aggressioni come quella avvenuta ieri nella stazione di Ventimiglia dove un migrante ha aggredito due agenti Polfer e che ha richiesto l’intervento di tre uomini dell’esercito. Ho portato la mia vicinanza e solidarietà agli agenti della Polfer nella stazione di Ventimiglia: il mio impegno sarà totale per portare all’attenzione del governo la situazione della città di confine che, con i nuovi massicci arrivi delle ultime settimane e il ritorno a una distribuzione senza regole e calata dall’alto sui territori, rischia di diventare un insostenibile ritorno al passato, cancellando i buoni risultati ottenuti dal precedente governo con i decreti Sicurezza dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini”.

Lo dichiara il deputato della Lega e componente del del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di Immigrazione.