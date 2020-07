Ventimiglia: aggressione a due agenti della Polfer, Sismondini "Spero si prenda in considerazione il dislocamento del centro di accoglienza"

"Esprimo massima solidarietà ai due agenti di Polfer aggrediti ieri in stazione. Spero che l'aggressore venga giudicato in modo adeguato al reato commesso".

E' il pensiero del consigliere comunale Gabriele Sismondini, rappresentante del gruppo "Ventimiglia riparte" in merito all'aggressione subita da due agenti della Polizia Ferroviaria di Ventimiglia. "Mi auguro che l' amministrazione comunale riesca, con l'aiuto di tutte le istituzioni, a ripristinare la sicurezza della nostra città, troppe persone accampate in centro, in stazione e sull'argine del Roja, tanti cittadini che hanno paura di uscire di casa dopo una certa ora. Punto fondamentale a mio avviso, la riapertura del campo Roja per permettere il giusto controllo ed evitare bivacchi nel centro cittadino" - afferma Sismondini.

"Inoltre con la riapertura del centro di accoglienza, spero venga presa in considerazione il dislocamento dello stesso in modo da non far gravare sulle spalle solo ed esclusivamente di Ventimiglia il fenomeno migratorio. - aggiunge - Abbiamo altri comuni in provincia di Imperia con strutture adeguate che possono prendersi carico di questo grande problema".



"In comuni più lontani dal confine forse potremmo riuscire ad eliminare il traffico dei passeur. - conclude Sismondini - Nel contempo vorrei che non dimenticassimo mai il dramma umano di persone che fuggono da situazioni terribili e che cercano un futuro migliore".