Ventimiglia: agenti della Polfer aggrediti ieri, il Pd frontaliero esprime la propria solidarietà

Il Circolo del Partito Democratico di Ventimiglia esprime massima solidarietà agli agenti delle forze dell'ordine che sono stati aggrediti da un cittadino maliano nei pressi della stazione ferroviaria.

“Le forze dell'ordine – scrive il Pd - spesso con organici ridotti e pochi mezzi a disposizione rispetto al fabbisogno della nostra città, da anni continuano a svolgere un lavoro importante, ed episodi di questo genere non possono che alimentare un pensiero di vicinanza e solidarietà. Speriamo che l'Amministrazione Comunale trovi presto una soluzione in merito gestione del campo Roya, magari ripensando alle buttade della campagna elettorale e individuando veri strumenti volti a gestire l'emergenza migranti che ormai conosciamo sin dal 2014. Ci mettiamo a disposizione per trovare soluzioni condivise e condivisibili”.