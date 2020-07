Il cordoglio del Pd imperiese per la scomparsa di Brunella Ricci: “Ha portato nella nostra comunità l'etica dell'impegno sociale”

Il Partito Democratico imperiese esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Brunella Ricci.

“Ci ha lasciati Brunella Ricci - scrivono i 'dem' locali - è stata nel Partito Democratico sin dall'inizio, come fondatrice e membro della prima assemblea nazionale. Ha portato nella nostra comunità l'etica dell'impegno sociale, che caratterizzava la sua identità ed il suo agire quotidiano. Brunella è sempre stata al centro del dibattito politico ed amministrativo. Ha ricoperto, infatti, per dieci anni il ruolo di consigliere comunale nel comune capoluogo e, in questo ruolo, ha sempre saputo portare un contributo profondo e di prospettiva alla sua città, Imperia.

Proprio ad Imperia, Brunella è stata professoressa al Liceo. Tante generazioni di studenti hanno saputo apprezzare la sua umanità e la sua cultura. Oggi, chi l'ha conosciuta, la ricorda con immutato affetto e con il profondo dispiacere di non potersi più confrontare con lei. Brunella ci mancherai, ma ti promettiamo che non dimenticheremo mai i tuoi insegnamenti e i tuoi consigli”.