Taggia: mercoledì prossimo, concerto di musica sacra con la soprano giapponese Azusa Kub

Mercoledì prossimo, alle ore 21, presso l’Oratorio della S.S. Trinità in Taggia, ritornano in concerti di Frequenze 20.0 festival internazionale di musica classica.

In palinsesto un concerto di musica sacra con la soprano Azusa Kubo dal Giappone ed il clavicambalista Giorgio Revelli, con un programma con musiche di Bach, Vivaldi, il tabiese Pasquale Anfossi, Fauré, Roman.

Azusa Kubo, artista di grande talento che impreziosisce con la sua presenza l’intera stagione, è nata a Sapporo in Giappone si è dedicata fin da giovanissima alla musica svolgendo una intensa attività concertistica come pianista in Giappone, Germania, Austria e Messico.

Si è dedicata successivamente al canto ottenendo in breve tempo lusinghieri successi artistici e vincendo prestigiosissimi i concorsi lirici nel 1999 e 2001.

Nel 2001 ha vinto la borsa di studio della Hokkaido Arts Foundation per poter approfondire gli studi di canto in Italia prima Roma e poi presso il conservatorio di musica A. Boito di Parma dove si è diplomata in canto con il massimo dei voti.

Dal 2006 collabora con il coro del teatro Regio di Parma diretto dal maestro Martino Faggiani, rivestendo con merito numerosi ruoli di cartellone nelle stagioni del medesimo teatro. Dal 2010 si classifica al primo posto nella audizione per Artista del Coro e inizia la collaborazione con il coro della Fondazione Arena di Verona diretto dal maestro Giovanni Andreoli e con il coro del teatro Regio di Torino diretto dal maestro Claudio Fenoglio oltre che con il coro del Teatro Comunale di Bologna diretto dal maestro Lorenzo Fratini.

Nel 2011 si classifica al primo posto nell’audizione come artista presso il Teatro alla Scala di Milano vincendo inoltre nel 2014 il concorso internazionale per artista del coro dello stesso teatro. Contemporaneamente svolge un'intensa attività solistica nel nord Italia alternando con disinvoltura il repertorio operistico a quello sacro e lideristico.

Nel 2008 nasce una intensa collaborazione artistica con Giorgio Revelli sia per concerti che per incisioni discografiche.

Giorgio Revelli è organista, clavicembalista e direttore di coro.

Dal 2007 è titolare del grande organo Locatelli – Bossi presso la Basilica Santuario del Sacro Cuore in Bussana di Sanremo, inoltre è direttore artistico di due importanti eventi musicali internazionali: il Festival Internazionale “Serate organistiche leonardiane” del Duomo di Imperia Porto Maurizio e del Festival internazionale di musica classica “Frequenze 20.0”.

Dal Gennaio 2016 è stato nominato responsabile degli eventi culturali musicali e direttore del coro del Duomo Concattedrale San Maurizio di Imperia Porto Maurizio.

La sua attività concertistica lo porta ad esibirsi regolarmente in Italia, in Europa, negli USA, America del Sud ed in Canada in collaborazione con festivals, università, teatri ed enti culturali di prestigio internazionale.

Dal 2010 Giorgio Revelli incide i suoi cd con la Casa Discografica internazionale CLASSIC CONCERT di Salisburgo e con la italo – tedesca CENTAURUS MUSIC.

L’iniziativa nasce in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Taggia, grazie soprattutto alla sensibilità dell’amministrazione comunale ed in particolar modo della Presidente del Consiglio Comunale di Taggia Laura Cane.