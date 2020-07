Nuova visibilità social per Sanremo e, in particolare, per la zona di corso Imperatrice. Dopo la campagna social di Olio Cuore, questa volta è stato il rapper 'Ranzy' a condividere le immagini della Città dei Fiori.

La pagina ufficiale Sanremocittàdellamusica ha pubblicato una story con in sottofondo la canzone 'Crisalide' e l'autore ha subito condiviso con tanto di ringraziamento. L'immagine Sanremo, nell'estate della ripartenza, continua a girare.