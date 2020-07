Dal 23 luglio "Sale in Zucca" protagonista a Riva Ligure, il sindaco Giuffra "E' la nostra ciliegina sulla torta"

Mancano 3 giorni all'appuntamento con 'Sale in zucca' la tradizionale rassegna letteraria che anima l'estate di Riva Ligure. Una manifestazione, promossa dall’Assessorato al Turismo e Manifestazioni in collaborazione con la casa editrice Zem.

Sei incontri, condotti dal giornalista Claudio Porchia (direttore artistico dell'evento), su temi diversi: dall’attualità con il giornalista Antonio Padellaro alla gastronomia con l’attore comico Stefano Bicocchi in arte vito, dal noir con il giallista Gianni Farinetti all’ultimo romanzo di Giacomo Revelli, dalla solidarietà al Gaslini con la Fata Zucchina all’esordio letterario della responsabile ufficio stampa del Casinò, Marzia Taruffi. Un evento che si rivela centrale nell'offerta turistica per l'estate 2020, come dimostrano le parole di stima del sindaco Giorgio Giuffra: "Questa rassegna è diventata un appuntamento fisso del nostro calendario. Un momento di incontro per parlare e discutere su temi di attualità e non solo. L'assessore Francesco Benza in tutti i suoi anni del nostro mandato ha puntato moltissimo su questa manifestazione che si è rivelata sempre più apprezzata da residenti e turisti".

'Sale in Zucca' proporrà incontri per parlare, discutere, stare insieme e confrontarsi su temi di grande attualità, con cadenza settimanale. Tutti gli incontri si svolgeranno con inizio alle 21.15 in piazza Ughetto con ingresso gratuito. "Nonostante l'emergenza sanitaria e le numerose difficoltà legate all'organizzazione delle manifestazioni, l'assessore Benza è riuscito a proporre questa preziosa rassegna. Ci tengo a ricordare che nell'ottica delle misure precauzionali anti-Covid, per partecipare è prevista la prenotazione. - sottolinea il sindaco - Le persone interessate dovranno recarsi, munite di documento di riconoscimento, presso il SEM, lo Spazio Espositivo Multimediale, sito nell’atrio del Palazzo Comunale. In alternativa, potranno riservare il proprio posto, inviando una mail a sem.rivaligure@gmail.com, corredata da carta d’identità o patente. Tutti gli spettatori dovranno indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento della seduta (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso".

"E' grazie anche alla rassegna 'Sale in zucca' se oggi Riva Ligure può fregiarsi del titolo di 'Città che legge'. Un prezioso riconoscimento per la nostra immagine, arrivato attraverso l'impegno dimostrato dalla consigliera comunale delegata alle politiche educative, Silvia Boeri. - dichiara Giuffra - Riva Ligure ha una storia ben ancorata alla cultura sia dal punto di vista dei beni storico artistici presenti sul nostro territorio sia per quanto riguarda il legame con il mondo della letteratura".

"'Sale in Zucca' è la ciliegina sulla torta per coloro che intendono la cultura come strumento di promozione del territorio e rilancio del turismo. Sotto una bella ciliegina c'è però una torta altrettanto gustosa fatta dagli scavi archeologici di Capo Don Costa Balenae e dallo Spazio Espositivo Multimediale ad essi collegato, oltre naturalmente al tesoro custodito all'interno dei nostri edifici religiosi ed alla figura del poeta Francesco Pastonchi. Tanti piccoli elementi che testimoniano quanto Riva Ligure sia una città dalla profonda anima culturale" - conclude il sindaco Giorgio Giuffra. IL CALENDARIO DI SALE IN ZUCCA 2020

Giovedì 23 luglio - “Zucchi” di Renata Cantamessa (Fata Zucchina), Tiziano Riverso e Comunità Zucca di Rocchetta di Cengio;

Venerdì 31 luglio - “La strage e il miracolo” di Antonio Padellaro

Mercoledì 5 agosto - “Buono da Morire” con Stefano Bicocchi, in arte Vito

Giovedì 13 agosto - “Doppio silenzio” di Gianni Farinetti con Renata Barberis

Giovedì 20 agosto - “D’indaco il mare” di Marzia Taruffi con Marino Magliani

Giovedì 27 agosto - “Lingua della terra” di Giacomo Revelli

PRESENTAZIONE DEI LIBRI DI SALE IN ZUCCA 2020:

“ZUKKI – Dario di una Zucca Felice”, firmato dalla giornalista e divulgatrice agroalimentare Renata Cantamessa, in arte Fata Zucchina, è nato magicamente in collaborazione con gli allievi degli Istituti Comprensivi di Millesimo, Cairo Montenotte e Carcare, e l’Associazione Produttori e Trasformatori La zucca di Rocchetta e la Condotta Slow Food delle Valli della Bormida. Tutti i proventi della vendita del libro, con le illustrazioni del cartoonist Tiziano, andranno a favore della “Band degli Orsi Onlus” del Gaslini per sostenere la costruzione del nuovo “Covo degli Orsi”, la struttura destinata ad ospitare i genitori dei bambini ricoverati per lunghi periodi.

"LA STRAGE E IL MIRACOLO: 23 gennaio 1994. La mafia all’Olimpico" - Il nuovo libro di Antonio Padellaro che racconta un capitolo poco conosciuto della stagione delle bombe del 92/94: il fallito attentato mafioso allo stadio Olimpico durante la partita della Roma del 23 gennaio 1994. Il magistrato Sebastiano Ardita e il direttore della casa editrice PaperFirst Marco Lillo, commentano insieme a Padellaro lo scenario politico, la mancata esplosione della bomba e l’evoluzione di Cosa Nostra. Antonio Padellaro, giornalista del Corriere della Sera, vicedirettore dell'Espresso, direttore dell'Unità, nel 2009 ha partecipato alla fondazione del Fatto Quotidiano di cui è stato direttore fino al 2015

“BUONO DA MORIRE” (edizioni il Loggione Bologna) - Stefano Bicocchi, in arte Vito, è uno dei comici più noti d’Italia. Tutti conoscono le maschere che ha indossato in teatro, televisione e al cinema ma nessuno sa che ne indossa una ogni giorno con cui tiene nascosta agli altri la sua vera natura. Vito, infatti, ha la mente strutturata come quella di un criminale ed è per questo che la Polizia di Bologna da anni si affida in segreto al suo aiuto per risolvere i casi più difficili. Buono da morire è il primo capitolo di una serie di romanzi dedicati alle indagini di Vito e alla caccia all’ Avvelenatore misterioso.

“DOPPIO SILENZIO” di Gianni Farinetti - Da sempre affascinato da quel luogo sontuoso e insieme decadente, Sebastiano Guarienti vola a Palermo per un fine settimana, invitato al matrimonio di un amico con una ragazza di famiglia molto facoltosa. In aereo legge distrattamente la notizia di un omicidio commesso proprio nel capoluogo siciliano: un noto imprenditore edile è stato ucciso in modo violento nelle rovine di un'antica villa. Dopo il matrimonio, Sebastiano fa un incontro imprevisto che ha dell'irreale, la prima delle figure che lo proietteranno in un vortice nei meandri di una delle più contraddittorie e segrete città del nostro paese.

“D’INDACO ERA IL MARE” di Marzia Taruffi - L’esperienza di una giornalista che ha osservato da dietro le quinte vite ed emozioni che traspaiono nel ritmo di una narrazione, dove la realtà supera la fantasia. Il titolo indica l’esatto momento in cui non si può tornare indietro dove l’ultima decisione rappresenta il vero successo, il riscatto senza esitazioni. Così un titolo dal sapore un po’ salmastro diventa il modo per alzare il sipario su una storia dove politica, economia, lavoro e affetti si mescolano in un turbinio di emozioni.