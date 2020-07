Ventimiglia: l'ex Sindaco della città di confine Ioculano ha espresso solidarietà ai due agenti della Polfer malmenati

Il Consigliere comunale di opposizione a Ventimiglia, Enrico Ioculano, interviene in merito all’aggressione dei due agenti della Polfer aggrediti ieri nella città di confine.

“Ho chiamato il Dirigente del settore, Sergio Moroni, esprimendo la massima solidarietà e vicinanza per l’accaduto ed accertandomi delle condizioni dei due agenti. Ho voluto ringraziarli per il lavoro che viene messo in atto ogni giorno, senza strumentalizzare l’accaduto. Un grande grazie alle forze dell’ordine”.

I due agenti sono a casa dopo una prognosi emanata dall’ospedale e fissata in 8 giorni.