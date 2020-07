L'Amministrazione comunale di Verbicaro ricorda Leonardo Genduso padre dell'ex sindaco di Taggia recentemente scomparso

Il Sindaco di Verbicaro, l'Amministrazione Comunale e il Comitato per il gemellaggio Verbicaro-Taggia ricordano così la morte di Leonardo Genduso padre dell'ex Sindaco Vìncenzo, cittadino onorario di Verbicaro e promotore del gemellaggio.

"Tutti noi in questo momento difficile ci sentiamo vicini a Vincenzo per la perdita del caro Papà!"

La mia vecchiaia (dal libro poesie 2006/2016)



Varcati sono i novant' anni ricco mi sento di esperienza e di saggezza. Ma sull'animo incombe un velo di tristezza, per il male che colpito ha la mia China e che, iniquo, inesorabile, ancor l'affligge. Lungi ormai da me gli impulsi e le imprudenza, che nell’animo giovanile trovan casa ed alimento. Con accorta cautela il pensiero soppeso e la parola prima di farne esternazione a parenti e amici tutti. Si che riscuotere possan sempre gratitudine e apprezzamento. Vivi a me riservo, dolci e amari, i ricordi dei tempi andati, prossimi o remoti.

(Leonardo Genduso)