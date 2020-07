Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, lunedì 20 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 20 LUGLIO

SANREMO

10.00. ‘La Sanremo di Italo Calvino’: visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino: la casa dove visse lui e la sua famiglia, i luoghi descritti nei suoi racconti e quelli da lui preferiti. Ritrovo in Piazza Colombo sotto il ‘pino’ (7 euro), info 338 1375423 (tutti i lunedì sino al 7 settembre)

17.00. ‘Faccia a Faccia’: mostra fotografica di Mauro Vigorosi con 30 opere inedite che raccontano momenti suggestivi e unici delle Rassegne della canzone d’autore (Premio Tenco) immortalati nel corso degli anni. Sede del Club Tenco, piazza Cesare Battisti, entrata dalla pista ciclabile)

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

VENTIMIGLIA



18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su nuovissime bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

BORDIGHERA

16.30. Storie e Leggende di Bordighera: visita al centro storico partendo dalla chiesa di Sant'Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (7 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant'Ampelio, info 338 1375423 (tutti i lunedì sino al 7 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA

21.30. Estate in FiloAnimazione 2020: musica, karaoke, animazione tramite filodiffusione a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi estivi di luglio e agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (lunedì, mercoledì e venerdì di tutto il mese di luglio)

21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (i dettagli delle serate a questo link)

Musei e Biblioteche

Ventimiglia

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507

Bordighera

- 9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

- 16.00-18.00. Apertura della Biblioteca Civica e del Museo del Soldatino e delle Memorabilia. Palazzo Luigina Garoscio in via Doria 10, info 347 2774689

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)



