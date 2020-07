Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo una famiglia per White

White è un cane di taglia grande di circa due anni, arrivato in canile lo scorso novembre. Ha un carattere gioioso, dentro si sente ancora un cucciolone, ha sempre voglia di giocare sia con noi umani che con i suoi simili. Non lasciamo che la sua allegria si spenga dentro una gabbia.

Venite a conoscerlo al canile ‘'Gli Ulivi'' presso Chiusavecchia (Imperia) White vi sta aspettando.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547