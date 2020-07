Coronavirus: in Liguria crescono ancora i contagi. In provincia di Imperia scendono, ma c'è un ospedalizzato in più

Sono 23 i positivi al coronavirus in più rispetto a ieri in Liguria. Lo rivela il bollettino odierno di Alisa. Salgono ancora i contagi dopo l'individuazione del cluster in un sushi bar nel savonese. In provincia di Imperia scendono i casi, ma sale di una unità il numero delle ospedalizzazioni.



I DATI

Totale tamponi effettuati: 171.163 (+963)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 10.093 (+23)

Totale casi positivi individuati da test di screening: 1262 (+4)

Totale casi positivi in pazienti sintomatici: 8.831 (+19)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1144 (+9)

Casi per provincia di residenza

Savona: 105

La Spezia: 25

Imperia: 91

Genova: 777

Residenti fuori regione/estero: 52

Altro/in fase di valutazione: 94

TOTALE: 1144

Ospedalizzati (28)

Asl1 10 (+1)

Asl2 6 (0)

San Martino 0

Evangelico 0

Galliera 1 (-1)

Gaslini 0

Asl3 globale 7 (-1)

Asl3 Villa Scassi 7 (-1)

Asl3 Gallino 0

Asl3 Micone 0

Asl 3 Colletta 0

Als4 globale 2

Asl4 Sestri Levante 2

Asl4 Lavagna 0

Asl5 1

Isolamento domiciliare: 177 (+5)



Totale guariti (che risultano negativi in due test consecutivi): 7.384 (+14)

Decessi: 1.565 (0)

Sorveglianza attiva

Asl1 36 (+1)

Asl2 319

Asl3 196

Asl4 61

Asl5 83

TOTALE: 695