La droga non è mai libertà: conoscere per evitare

Ci sono centinaia di droghe mortali nel mondo, nascoste in ogni angolo del nostro pianeta, che filtrano in nuove aree, Europa ed Italia compresa, creando nuovi tossicodipendenti ogni giorno.

Gli effetti di queste sostanze ( in elenco qualcuna delle più diffuse, ma sono veramente tante), sono devastanti, permanenti , causano dipendenza e morte nella maggior parte dei casi.

1. Foxy Methoxy

Conosciuto anche come DiPT , Foxy Methoxy è un farmaco allucinogeno noto per i suoi effetti psicoattivi uditivi che non solo induce gli utenti a vedere cose irreali, ma anche a sentire, odorare, e persino gustare cose che vivono solo nell'immaginazione. Vi è una mancanza di studi relativi a questa particolare droga ed è praticamente impossibile per gli utenti conoscere la fonte e la purezza di qualsiasi campione, che possono portare a conseguenze potenzialmente fatali . Fa parte della categoria Triptamine, sostanze che possono essere trovate naturalmente nel corpo o in una forma sintetica. La droga può potenzialmente continuare a influenzare l'udito anche dopo che si esaurisce, lasciando gli utenti incapaci di distinguere tra i suoni in prossimità e il rumore di fondo.

2. Khat

Anche noto come Qat, Quaad o tè arabo, Khat è molto comune in tutto il Medio Oriente, dove in alcuni posti è popolare quanto il caffè. Khat è masticato o consumato in forma liquida. dà agli utenti un senso di invincibilità, ed è per questo che viene usato da alcuni terroristi prima di andare in missione.

Dal Qat è stato creato anche un derivato sintetico, noto come metcatinone, molto usato in Russia negli anni ’80 e diffusosi poi in tutta Europa. A differenza del Qat tradizionale, questa droga è sniffata o fumata e, anche nel caso dei derivati chimici, gli effetti sulla salute, in particolare su cuore e cervello, sono intensi e devastanti. Spesso il metcatinone viene venduto a consumatori poco esperti nel riconoscimento delle sostanze, tanto da confonderlo addirittura con la cocaina

3. Dragonfly (libellula)

La libellula, conosciuta anche come Bromo-DragonFLY o B-DFLY è una sostanza chimica all'interno della famiglia di farmaci "2C" che manipola la serotonina per produrre sensazioni e visioni allucinogene. La libellula ha guadagnato il suo nome di strada perché la sua struttura chimica assomiglia superficialmente all'ala di una libellula. La differenza tra Dragonfly e altri allucinogeni è la sua potenza e la durata . Estremamente potente rispetto alla maggior parte degli allucinogeni, anche una piccola dose può metterti in uno stato mentale alterato per diversi giorni. Si sono verificati convulsioni, confusione, problemi cardiaci e morte. La libellula si è guadagnata una reputazione nella comunità della droga per essere particolarmente pericolosa.

4. Benzo Fury

Una droga introdotta di recente, Benzo Fury, simile al farmaco MDMA, Benzo Fury fornisce effetti allucinogeni, ma è molto più rischioso a causa della sua maggiore potenza. Come allucinogeno e stimolante, Benzo Fury può durare fino a 14 ore. Sono stati segnalati episodi di overdose del farmaco, con conseguente autolesionismo e ospedalizzazione. Il numero di morti è molto elevato

6. Burundanga, droga dello stupro. In Colombia la chiamano Burundanga, che significa ‘respiro del Diavolo', ed è considerata una tra le droghe più pericolose del mondo perché è in grado di disinibire al punto da togliere coscienza alle persone che la assumono: queste possono essere manipolate senza che possano accorgersene e ricordarsene il giorno dopo: per questo motivo è anche chiamata ‘droga dello stupro'.





6. Krokodil

Conosciuto anche come Krok, Krokodil viene spesso chiamata eroina dei poveri perché le sue dosi economiche si ripercuotono sugli utenti in modo simile all'eroina. Krokodil si trova più comunemente in Russia e in altre ex repubbliche sovietiche, ma sta anche cominciando ad apparire in tutto il mondo. Il farmaco prende il nome dai coccodrilli perché la pelle coriacea e strappata nel sito di iniezione assomiglia alla pelle di un grande rettile. Acido cloridrico, diluente per pittura, fosforo rosso e altri prodotti chimici mortali si uniscono per far marcire la pelle dall'interno. Krokodil è famigerato per causare blocchi di carne che cadono intorno ai siti di iniezione e che erodono gli organi all'interno del corpo. Krokodil è quasi certamente la droga comunemente usata più sfigurante al mondo , e potrebbe essere la più letale.

Purple drank,

Tra le nuove droghe che stanno spopolando in Europa c'è la cosiddetta Purple drank, un mix a base di codeina, alcolici e sprite. Il farmaco viene considerato illegale in Italia, ma è molto diffuso soprattutto in Svizzera e in Francia, dove viene venduto anche senza ricetta, anche se è molto economico crearlo da sé. La codeina è una sostanza oppiacea, ottenuta tramite metilazione della morfina, usata per sedare la tosse e capace di creare dipendenza. Viene infatti anche chiamato "sballo fatto in casa". Ha potenti effetti sedativi e psicoattivi, in alcuni devastanti, divorando la pelle e bucando l'intestino, ma può portare anche al soffocamento e alla morte in caso di abuso.

